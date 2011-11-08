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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se reúne con el presidente de la Junta

Está previsto que se aborden las políticas de consumo que se vienen desarrollando en la Comunidad Autónoma y se realicen propuestas para mejorar las garantías de los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-08/11/2011
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Este miércoles 9 de noviembre, a las 9.30 horas, se producirá en el Palacio de San Telmo, el primer encuentro institucional del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, con el Consejo de los Consum

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