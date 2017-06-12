Más noticiasPrevistos en Madrid y Barcelona durante el mes de julio

El Consejo General de Dentistas denuncia ante Sanidad cursos de "regeneración de dientes" con la mente

Pide a la administración que sancione a los promotores de los seminarios, por cuya inscripción se piden entre 50 y 150 euros, y un "endurecimiento de las penas por este tipo de delitos".

FACUA.org
España-12/06/2017
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El Consejo General de Dentistas ha presentado un escrito en las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña denunciando unos cursos de «Regeneración de Dientes por medio de la mente«, previstos tanto en Madrid como en Barcelona durante el mes de ju

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