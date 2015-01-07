Más noticias

El Defensor del Pueblo Andaluz estudia la efectividad de las multas de la Junta en defensa de los usuarios

La institución que dirige Jesús Maeztu inicia una investigación de oficio con la que espera valorar medidas que mejoren la actuación administrativa en este sentido.

FACUA.org
Andalucía-07/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio para estudiar la efectividad de las sanciones que la Junta de Andalucía impone en materia de consumo, informa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos