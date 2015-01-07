El Defensor del Pueblo Andaluz estudia la efectividad de las multas de la Junta en defensa de los usuarios
La institución que dirige Jesús Maeztu inicia una investigación de oficio con la que espera valorar medidas que mejoren la actuación administrativa en este sentido.
FACUA.org
Andalucía-07/01/2015
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