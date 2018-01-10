El Defensor del Pueblo Andaluz reclama más personal en los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía
Señala que está desbordados e incapaces de desempeñar la potestad sancionadora adecuadamente ante las infracciones en materia de consumo.
FACUA.org
Andalucía-10/01/2018
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Las dilaciones en la resolución son también fiel reflejo de las consecuencias de una insuficiente dotación de recursos humanos especializados. | Imagen:flickr.com/pablodeolavide (CC BY-NC-ND 2.0).
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado medidas de impulso para establecer una estructura estable de personal en los Servicios de Consumo, y en particular de la Sección de Procedimientos e Informes de la Administración andaluza. Mediante una resolución dirigida a la Direc