Más noticias

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama más personal en los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía

Señala que está desbordados e incapaces de desempeñar la potestad sancionadora adecuadamente ante las infracciones en materia de consumo.

FACUA.org
Andalucía-10/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado medidas de impulso para establecer una estructura estable de personal en los Servicios de Consumo, y en particular de la Sección de Procedimientos e Informes de la Administración andaluza. Mediante una resolución dirigida a la Direc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos