El Defensor del Pueblo detecta lagunas normativas en comercio 'online' y contradicción en el sector de telecomunicaciones
Pide mayor coordinación entre los órganos con competencia en telecomunicaciones.
FACUA.org
España-07/04/2011
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El Defensor del Pueblo ha detectado «lagunas normativas» en el entorno de la contratación a través de Internet, así como algunas «actuaciones contradictorias» en el sector de las telecomunicaciones, según el informe anual a las Cortes Generales al que