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El Departamento de Justicia demanda a Apple y cinco grandes editoriales por fijar precios de libros electrónicos

Ya ha llegado a un acuerdo con tres de las editoriales denunciadas.

FACUA.org
Internacional-12/04/2012
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Apple y cinco editoriales estadounidenses por «impedir» la libertad de precios en la venta minorista de libros electrónicos y «conspirar» para fijarlos, lo que ha provocado que los consumidores

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