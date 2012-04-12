El Departamento de Justicia demanda a Apple y cinco grandes editoriales por fijar precios de libros electrónicos
Ya ha llegado a un acuerdo con tres de las editoriales denunciadas.
FACUA.org
Internacional-12/04/2012
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Apple y cinco editoriales estadounidenses por «impedir» la libertad de precios en la venta minorista de libros electrónicos y «conspirar» para fijarlos, lo que ha provocado que los consumidores