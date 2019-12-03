El directivo de FACUA Andalucía Jordi Castilla participa en una mesa redonda sobre los servicios públicos
El debate está enmarcado en la jornada 'El valor de lo público', organizada por Comisiones Obreras y celebrada el 2 de diciembre en Sevilla.
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Andalucía-03/12/2019
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FACUA Andalucía ha participado este 2 de diciembre en la jornada El valor de lo público, organizada por Comisiones Obreras y celebrada en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla. En este encuentro se ha abordado la puesta en valor de los servicios públic