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El director de Canal Sur comparece en el Parlamento tras la denuncia de FACUA por las clínicas La Báscula

Durán intervendrá a instancias del PP y Podemos, al que la federación envió, como al resto de los grupos, un escrito denunciando la utilización indebida de una marca de Canal Sur por parte de tres ex directivos

FACUA.org
Andalucía-07/07/2017
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El director general de la RTVA, Joaquín Durán, comparecerá el martes 11 de julio en el Parlamento de Andalucía ante la Comisión de Control de la radio y televisión públicas para dar explicaciones, entre otras cuestiones, acerca de

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