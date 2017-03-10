Nuestras accionesSus deudas rondan el millón de euros

El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, acumula 660.000 euros en embargos

Suma dos condenas por estafa y una por difamar al portavoz de FACUA. Es uno de los imputados en la causa por la que Luis Pineda permanece en prisión incondicional desde abril de 2016.

FACUA.org
España-10/03/2017
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El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, acumula deudas que rondan el millón de euros y anotaciones preventivas de embargo por valor de casi 660.000. En su larga lista de deudas se incluyen las derivadas de dos condenas a 24 y 18 meses de c&aacu

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