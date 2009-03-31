El Euríbor cierra marzo en el 1,909%, el nivel más bajo de la historia
El indicador rompió la barrera del 2% en su tasa diaria el pasado 4 de marzo, y se mantuvo por debajo de este nivel hasta final de mes.
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España-31/03/2009
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El Euríbor cerró el martes el mes de marzo en el 1,909%, el nivel más bajo de la historia.
El indicador rompió la barrera del 2% en su tasa diaria el pasado 4 de marzo, y se mantuvo por debajo de este nivel hasta final de mes, lo que ha permitido al Eurí