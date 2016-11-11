El ex secretario general de UCA-UCE José Luis Gómez Boza, imputado en el caso Ausbanc
Un informe de la UDEF le señala como autor del chivatazo a Luis Pineda de que estaba siendo investigado.
FACUA.org
España-11/11/2016
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José Luis Gómez Boza (izquierda) y Luis Pineda Salido.
El juez Santiago Pedraz ha dictado un auto por el que imputa en el caso Ausbanc y Manos Limpias al abogado sevillano y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja José Luis Gómez Boza. El que fuera secretario general de la Unión de Consum