El exministro de Justicia Rafael Catalá, fichado de nuevo por Codere para defender el sector del juego
Ya fue secretario del consejo de administración de esta multinacional española entre los años 2005 y 2011. Ahora regresaría como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales.
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España-30/07/2019
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Rafael Catalá, exministro de Justicia en los gobiernos de Rajoy. | Imagen: Flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0).
La multinacional española del sector del juego privado Codere ha fichado de nuevo a Rafael Catalá, el que fuera ministro de Justicia en los gobiernos de Mariano Rajoy. Esta incorporación se produce en pleno debate político por la regul