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El gasto medio anual en consumo de los hogares alcanzó los 29.394 euros en 2006, un 7,7% más

La familias destinaron el 26,4% de su presupuesto a cubrir gastos relacionados con la vivienda, según el INE.

FACUA.org
España-16/11/2007
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El gasto medio anual en consumo de los hogares alcanzó los 29.394 euros en 2006, con un crecimiento del 7,7% respecto a 2005, mientras que el gasto medio por persona ascendió a 10.632 euros, según la nueva Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada hoy por el Institu

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