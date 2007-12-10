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El Gobierno amplía en 330 millones la cuantía económica del convenio con el ICO para el Plan Avanza

Las entidades adheridas utilizarán tres productos financieros para realizar las solicitudes.

FACUA.org
España-10/12/2007
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El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda de diciembre 2007 al convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la línea de financiación ICO-Plan Avanza, que supone ampliar la cuantía

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