El Gobierno aprueba una nueva Ley de Servicios Funerarios
El texto hace especial hincapié en la mejora de la protección de los derechos de los consumidores al aumentar las obligaciones de información y transparencia en materia de precios.
FACUA.org
España-20/06/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de servicios funerarios para «simplificar» trámites administrativos y «abaratar» de esta manera el proceso con el objetivo de ayudar a los ciudadanos «en un momento difícil».
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