El Gobierno argentino sanciona a Movistar con 32 millones de euros tras una avería
Además insta a la compañía a que reintegre a cada uno de sus usuarios el importe de 10 pesos (1,73 euros) en las próximas facturas.
FACUA.org
América-08/05/2012
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El Gobierno argentino ha impuesto a Telefónica una sanción de 185 millones de pesos argentinos (32,1 millones de euros) por una avería en sus sistemas que el pasado de 2 de abril.
Este incidente afectó a unos 16 millones de usuarios del servicio de telefon