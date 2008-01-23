El Gobierno asturiano da por "solucionado" el fallo informático que permitió acceder a datos de contribuyentes
Asegura que se trataba de datos de carácter público, accesibles en cualquier padrón municipal.
FACUA.org
Asturias-23/01/2008
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La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, dijo que la situación generada tras comprobar que la se podía acceder a datos de distintos contribuyentes a través de la web de Hacienda en Asturias, está «so