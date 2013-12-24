El Gobierno catalán impedirá cortar la luz y el gas a personas en situación de vulnerabilidad económica
Para quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia -a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro-, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
FACUA.org
España-24/12/2013
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El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.
Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el conseje