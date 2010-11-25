Nuestras acciones

El Gobierno chileno lleva a los tribunales a varias cadenas de establecimientos por vender 'pulseras milagro'

FACUA lamenta que las autoridades españolas no estén tomando medidas contundentes para acabar con este fraude masivo.

FACUA.org
América-25/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) del Gobierno de Chile ha llevado a los tribunales a varias cadenas de establecimientos por vender tres marcas de pulseras milagro sin comprobar la veracidad de los beneficios para la salud que promete su publicidad.

El Sernac ha denuncia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos