El Gobierno chileno lleva a los tribunales a varias cadenas de establecimientos por vender 'pulseras milagro'
FACUA lamenta que las autoridades españolas no estén tomando medidas contundentes para acabar con este fraude masivo.
FACUA.org
América-25/11/2010
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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) del Gobierno de Chile ha llevado a los tribunales a varias cadenas de establecimientos por vender tres marcas de pulseras milagro sin comprobar la veracidad de los beneficios para la salud que promete su publicidad.
El Sernac ha denuncia