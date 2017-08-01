El Gobierno cierra definitivamente Garoña por la presión de la oposición y las dudas de las eléctricas
El ministro Álvaro Nadal advierte de que prescindir de las nucleares encarecerá el mercado de la electricidad un 25%. El Gobierno reprocha a Iberdrola y Endesa que lo hayan dejado solo defendiendo la central.
Europa Press
España-01/08/2017
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La planta de Santa María de Garoña, paralizada desde 2012, no volverá a abrir tras la decisión del Gobierno. | Imagen: flickr.com/foronuclear (CC BY-NC-ND 2.0).
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha