Más noticiasEl desmantelamiento llevará entre 13 y 16 años

El Gobierno cierra definitivamente Garoña por la presión de la oposición y las dudas de las eléctricas

El ministro Álvaro Nadal advierte de que prescindir de las nucleares encarecerá el mercado de la electricidad un 25%. El Gobierno reprocha a Iberdrola y Endesa que lo hayan dejado solo defendiendo la central.

Europa Press
España-01/08/2017
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La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha

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