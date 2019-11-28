El Gobierno de Canarias sanciona con 20.000 euros a una casa de apuestas ilegal
El establecimiento se dedicaba a la organización y explotación de apuestas sobre eventos deportivos y otros acontecimientos sin los permisos necesarios.
FACUA.org
Canarias-28/11/2019
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La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha impuesto una multa de 20.002 euros por dos infracciones muy graves (10.001 euros por cada una) a una casa de apuestas ilegal. El establecimiento se dedicaba a la organización y explot