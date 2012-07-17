El Gobierno echa una mano a la industria tabaquera para que no sufra la subida del IVA
FACUA rechaza la escandalosa concesión al negocio del tabaco que supone reducir un tramo de los impuestos especiales para neutralizar la subida del 18% al 21%.
FACUA.org
España-17/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno ha cedido ante la presión de la industria tabacalera y ha bajado los impuestos especiales del tabaco desde el 55% actual hasta el 53,1%, una reducción equivalente al incremento del IVA.
La asociación se pregu