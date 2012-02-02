El Gobierno elimina el Instituto Nacional del Consumo, que será fagocitado por la Aesan
Creado en 1975, era el único organismo autónomo con competencias trasversales en materia de protección de los consumidores.
FACUA.org
España-02/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera de extrema gravedad la decisión del Gobierno de eliminar el Instituto Nacional del Consumo (INC), que será fagocitado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Creado en 1975, el INC era el único organismo autónomo con competencia