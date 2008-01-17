El Gobierno francés estudia la creación de un impuesto sobre aparatos electrónicos para financiar la televisión pública
El 8 de enero, Sarkozy, anunció su intención de eliminar la publicidad de las televisiones públicas y compensar la medida gravando con una tasa a las emisoras privadas.
FACUA.org
Europa-17/01/2008
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