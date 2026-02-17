El Gobierno limita los precios de los hoteles en 14 municipios andaluces y extremeños afectados por la borrasca Leonardo
Estos establecimientos no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.
FACUA.org
España-17/02/2026
Imagen: Joaquín Corchero | Europa Press.
El Consejo de Ministros ha acordado limitar temporalmente el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo. Se tratan de municipios de cinco provincias diferentes. </