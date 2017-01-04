El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA
La asociación seguirá batallando en los tribunales si los bancos no aceptan devolver todo el dinero a los usuarios por una vía extrajudicial.
FACUA.org
España-04/01/2017
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«Resulta lamentable la absoluta fa