Nuestras accionesLas patronales del sector presionan para suavizar el posible código de conducta

El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA

La asociación seguirá batallando en los tribunales si los bancos no aceptan devolver todo el dinero a los usuarios por una vía extrajudicial.

FACUA.org
España-04/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno está negociando en secreto con la banca sobre la devolución del dinero cobrado fraudulentamente con las cláusulas suelo mientras elude reunirse con la asociación.

«Resulta lamentable la absoluta fa

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