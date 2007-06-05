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El Gobierno nigeriano acusa a Pfizer de homicidio tras utilizar a 200 niños como cobayas en 1996

Las autoridades de Nigeria emprenden una acción judicial en la que exigen 5.200 millones de euros en indemnizaciones.

FACUA.org
África-05/06/2007
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El Gobierno federal nigeriano ha emprendido una acción judicial contra la multinacional farmacéutica Pfizer, a la que acusa de haber experimentado ilegalmente con unos 200 niños dos medicamentos que habrían causado, según la denuncia, la muerte de más de

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