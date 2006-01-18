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El Gobierno reconoce que sólo 2.300 familias se han beneficiado de la nueva categoría del bono social

El Ejecutivo había previsto que 1,5 millones de hogares se acogerían al llamado bono de justicia energética, puesto en marcha en octubre de 2022 y que supone un descuento del 40% en la factura de la luz.

FACUA.org
España-18/01/2006
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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado este lunes 16 de enero en rueda de prensa que sólo 2.300 familias se han beneficiado hasta el momento de la nueva categorí

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