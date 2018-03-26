El Gobierno vasco se niega a multar a las empresas con líneas 902 en contra de la doctrina del TJUE
La Consejería de Turismo, Comerio y Consumo de Euskadi desestima la denuncia presentada por FACUA contra el uso de estos teléfono de alto coste.
FACUA.org
Euskadi-26/03/2018
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