El Grupo Leche Pascual es obligado a retirar sus zumos del lineal de frío
El juez determina que la empresa burgalesa ha incurrido en competencia desleal y engaño al consumidor, al comercializar sus zumos como refrigerados sin serlo.
FACUA.org
España-28/01/2011
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El juzgado de lo Mercantil de Burgos ha dado la razón a J. García Carrión, propietaria de la marca Don Simón, y ha obligado al Grupo Leche Pascual a retirar sus zumos Pascual del lineal de frío de todos los establecimientos en el plazo de tres meses.
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