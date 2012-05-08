El INC notifica en abril 53 productos con riesgo grave a los consumidores
Diez fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras que otros 38 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización, y en los cinco restantes, el propio fabricante comunicó a las autoridades de consumo la existencia de posibles riesgos.
FACUA.org
España-08/05/2012
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha alertado en su web durante el mes de abril de 53 productos notificados a través de la Red de Alerta porque pueden generar un riesgo grave a los consumidores, según informa el ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
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