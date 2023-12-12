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Ley del tabaco
Salud y alimentación
FACUA traslada a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
Salud y alimentación
En menos del 1% de los bares encuestados por FACUA se fuma, pero casi dos de cada diez no han colocado el cartel sobre la prohibición
Salud y alimentación
FACUA completa el segundo bloque de denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco, que ascienden ya a 1.498
Salud y alimentación
FACUA traslada 191 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla
Salud y alimentación
Madrid es la Comunidad con más denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
Salud y alimentación
FACUA remite a Aragón, Cantabria, Canarias, Murcia y Navarra 119 nuevas denuncias por vulneraciones de la Ley del tabaco
Salud y alimentación
FACUA presenta 208 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Andalucía, Asturias y Baleares
Salud y alimentación
'El Intermedio' cuenta cómo Intereconomía manipuló la campaña de FACUA para aparentar que fomenta denuncias a fumadores
Salud y alimentación
FACUA presenta 614 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco ante las 17 comunidades autónomas
Salud y alimentación
FACUA presenta otras 234 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en seis comunidades y las dos ciudades autónomas
Salud y alimentación
'La Gaceta' aclara que manipuló un artículo del presidente de FACUA para que pareciese que fomenta denuncias contra fumadores
Salud y alimentación
FACUA presenta las primeras 142 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos públicos
Salud y alimentación
FACUA ha recibido ya más de 1.000 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en establecimientos y organismos públicos
Salud y alimentación
FACUA presenta su primera denuncia por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en Sevilla, sin controles en los últimos cinco años
Salud y alimentación
FACUA habilita una web para que los usuarios denuncien los incumplimientos de la Ley del tabaco
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