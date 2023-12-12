Ley del tabaco

Salud y alimentación
FACUA presenta otras 234 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en seis comunidades y las dos ciudades autónomas
Salud y alimentación
'La Gaceta' aclara que manipuló un artículo del presidente de FACUA para que pareciese que fomenta denuncias contra fumadores
Salud y alimentación
FACUA presenta las primeras 142 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos públicos
Salud y alimentación
FACUA ha recibido ya más de 1.000 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en establecimientos y organismos públicos
Salud y alimentación
FACUA presenta su primera denuncia por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en Sevilla, sin controles en los últimos cinco años
Salud y alimentación
FACUA habilita una web para que los usuarios denuncien los incumplimientos de la Ley del tabaco

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos