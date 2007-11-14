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El IPC sube un 1,3% en octubre y sitúa la tasa interanual en el 3,6%, la más alta desde agosto de 2006

La subida de algunos alimentos como la leche y el pan y el encarecimiento del crudo explican el aumento de la inflación.

FACUA.org
España-14/11/2007
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El Indice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 1,3% en octubre respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual (últimos doces meses) se situó en el 3,6%, la más alta desde agosto de 2006, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Na

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