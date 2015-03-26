El juez declara el concurso voluntario de Banco Madrid y decreta el inicio de su liquidación
La fuga de depósitos acumulada entre el 10 y el 13 de marzo ascendió a 124 millones tras el 'pánico' de los clientes.
Europa Press
España-26/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado el concurso de acreedores con carácter voluntario de Banco Madrid tras la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de no rescatar a la entidad y ha decretado la apertura de su liquidaci&o