El juez Ismael Moreno imputa a la matriz de Volkswagen en Alemania por la manipulación de los motores
Envía una comisión rogatoria para informar a la empresa del caso y pedirle que designe un representante legal. Más de 1.500 afectados han pedido ya a FACUA que la represente en la causa.
FACUA.org
España-08/07/2016
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En España hay cerca de 700.000 vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Seat, Audi y Skoda afectados. | Imagen: flickr.com/thomashawk (CC BY-NC 2.0).
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha emitido un auto (descárgalo aquí) en el que determina que será la matriz en Alemania del grupo multinacional Vol