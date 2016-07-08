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El juez Ismael Moreno imputa a la matriz de Volkswagen en Alemania por la manipulación de los motores

Envía una comisión rogatoria para informar a la empresa del caso y pedirle que designe un representante legal. Más de 1.500 afectados han pedido ya a FACUA que la represente en la causa.

FACUA.org
España-08/07/2016
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha emitido un auto (descárgalo aquí) en el que determina que será la matriz en Alemania del grupo multinacional Vol

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