El juez que investiga el descarrilamiento de Santiago considera la seguridad "insuficiente"
"Puede concluirse que ha existido una omisión de las cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria constitutiva de una imprudencia punible", asegura el magistrado en un auto.
FACUA.org
España-20/08/2013
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El juez que investiga el accidente de tren de Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas ha llamado a declarar en calidad de imputados a los encargados de la seguridad