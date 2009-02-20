El margen de error de las facturas en los kWh consumidos los meses en que las eléctricas no leen los contadores es de casi el 40%
Así lo revela un análisis sobre los consumos incluidos en más de 30.000 de los recibos introducidos por los usuarios en el simulador de FACUA.
FACUA.org
España-20/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la factura mensual eléctrica impuesta por el Ministerio de Industria con el supuesto objetivo de fomentar que los usuarios tengan más información y moderen su consumo está teniendo justo el efecto contrario.
Un a