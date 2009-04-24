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El metro de Sevilla interrumpió su servicio varias horas en el tramo de Condequinto por dos averías consecutivas

La incidencia comenzó a las 12.45 horas, cuando una unidad que había partido desde la estación de Ciudad Expo detectó una anomalía mientras circulaba.

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Sevilla-24/04/2009
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La primera línea del metro de Sevilla sufrió este jueves la avería de dos de sus trenes por «contagio» en sus sistemas de alimentación, lo que motivó que el tráfico de convoyes fuera suspendido totalmente primero en el tramo comprendido entre las e

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