El Ministerio de Agricultura francés confirma dos casos de gripe aviar en el noreste del país
Se trata de tres cisnes hallados muertos el pasado 3 de julio en el estaque de Villiers, en la localidad de Assenocourt.
FACUA.org
Europa-31/07/2007
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El Ministerio galo de Agricultura confirmó a través de un comunicado esta mañana dos casos de gripe aviar en el noreste francés de Moselle, en la región gala de Lorena.
Según el Ministerio, el laboratorio encargado de realizar los análisis