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El ministro de Industria advierte que el mercado eléctrico mayorista necesita "más transparencia y competencia"

Un reciente informe de la CNE señala incoherencias que conducen a la retribución ventajosa de unas tecnologías sobre horas.

FACUA.org
España-04/06/2008
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, señaló hoy durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso que el mercado eléctrico mayorista requiere más «transparencia y competencia».</

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