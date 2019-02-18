El mismo peritaje que usó para eludir una reclamación fuerza a Línea Directa a pagar a una socia de FACUA
La usuaria se vio obligada a presentar una demanda contra su comunidad de vecinos por una inundación que le destrozó el parqué, pero el juez la desestimó basándose en el informe del perito de la aseguradora.
FACUA.org
Galicia-18/02/2019
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Tres años después, Línea Directa ha tenido que abonar a una socia de FACUA Galicia los 860 euros que le costó la reparación del parqué de su vivienda tras una filtración de agua. La compañía instó a que la usuaria reclamase a l