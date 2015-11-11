El nuevo billete de 20 euros, en circulación a partir del 25 de noviembre de 2015
Incorpora un nuevo elemento de seguridad y circulará junto con los de la primera serie.
FACUA.org
Europa-11/11/2015
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Imagen de los dos billetes de 20 euros que a partir del 25 de noviembre estarán en circulación.
FACUA informa de que el nuevo billete de 20 euros comenzará a circular el 25 de noviembre.
Este billete es el tercero de la serie Europa, y supone un gran avance de la tecnología al incorporar un elemento de seguridad innovador: una ventana con retrato situada en el holograma