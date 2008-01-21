El pánico de los inversores a que la economía de EE.UU. entre en recesión provoca el segundo mayor desplome del Ibex en su historia
Las empresas del Ibex 35 pierden 47.131 millones de capitalización en un sólo día. Solbes cree que "no hay que exagerar" los efectos de la caída de las bolsas europeas.
FACUA.org
España-21/01/2008
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El pánico a que la economía norteamericana entre en una etapa de recesión se apoderó hoy de las principales plazas europeas, en especial del Ibex 35, que perdió un 7,54% en la sesión de hoy, la segunda mayor caída de la historia del selectivo, situ