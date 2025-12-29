Nuestras accionesFACUA.org/aeropeticion

El Parlamento Europeo admite a trámite una petición de FACUA para mejorar los derechos de los pasajeros aéreos

La asociación pretende que la normativa actual sea revisada y actualizada para proteger mejor a los consumidores y frenar los abusos de las aerolíneas.

Internacional-29/12/2025

La Comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de FACUA-Consumidores en Acción sobre la necesidad de mejorar los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo mediante la reforma de la normativa europea que regula estos derechos en el sector.

