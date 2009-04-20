El Parlamento Europeo aprobará el 23 de abril la norma que obliga a registrar y supervisar las agencias de 'rating'
Pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.
FACUA.org
Europa-20/04/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo aprobará el jueves 23 de abril una norma para registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos -entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch- tras las insuficiencia