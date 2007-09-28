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El Parlamento Europeo pide a todos los operadores que cumplan plenamente la norma sobre el 'roaming'

El 30 de septiembre finaliza el periodo transitorio de adaptación de tarifas para las compañías.

FACUA.org
Europa-28/09/2007
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El Parlamento Europeo lanzó hoy un llamamiento a todos los operadores para que el 30 de septiembre apliquen ya plenamente la norma que recorta hasta un 70% el precio del uso del móvil en el extranjero (roaming) porque en esa fecha, dos meses después de la entrada en vi

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