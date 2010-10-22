Nuestras acciones

El Parlamento Europeo pide la elaboración de una propuesta legislativa para la compensación de pasajeros de aerolíneas en quiebra

FACUA apoya esta iniciativa y pide que la Recomendación se convierta en una norma de obligado cumplimiento para todas las compañías que operan en la Unión Europea.

FACUA.org
Europa-22/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que examine la posibilidad de elaborar una propuesta legislativa para compensar a los pasajeros de compañías aéreas que se declaren en quiebra. Así se extrae de una Resolución publicada en el Diario Oficial de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos