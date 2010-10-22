El Parlamento Europeo pide la elaboración de una propuesta legislativa para la compensación de pasajeros de aerolíneas en quiebra
FACUA apoya esta iniciativa y pide que la Recomendación se convierta en una norma de obligado cumplimiento para todas las compañías que operan en la Unión Europea.
FACUA.org
Europa-22/10/2010
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El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que examine la posibilidad de elaborar una propuesta legislativa para compensar a los pasajeros de compañías aéreas que se declaren en quiebra. Así se extrae de una Resoluci�ón publicada en el Diario Oficial de