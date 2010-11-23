El Patronato de la Fundación FACUA acuerda la puesta en marcha de un Comité Asesor
El grupo inicial está formado por personalidades relevantes del mundo de la empresa, la ciencia, la cultura y la política y contará con el apoyo de un Grupo Técnico.
FACUA.org
España-23/11/2010
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