El Patronato de la Fundación FACUA hace balance de su actividad en lo que va de 2025
Se ha informado sobre el desarrollo del programa de cooperación internacional y de la inminente publicación del número 11 de la revista Razones de Utopía.
FACUA.org
España-24/09/2025
El Patronato de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se ha reunido este martes 23 de septiembre en la tercera de las sesiones ordinarias correspondientes a 2025.
En esta sesión se ha abordado asuntos como la inminente edición y publicación del nú