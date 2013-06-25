El Patronato de la Fundación FACUA recibe las candidaturas para su Fondo Solidario
Durante la reunión ordinaria del segundo trimestre de 2013, también se ha conocido una propuesta de ‘fundraising’ y el estado de próximos proyectos.
FACUA.org
Internacional-25/06/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha celebrado este jueves 20 de junio una reunión ordinaria correspondiente al segundo trimestre de 2013.
A la reunión han asistido Paco Sánchez Legrán, pr