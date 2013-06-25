Fundación FACUA

El Patronato de la Fundación FACUA recibe las candidaturas para su Fondo Solidario

Durante la reunión ordinaria del segundo trimestre de 2013, también se ha conocido una propuesta de ‘fundraising’ y el estado de próximos proyectos.

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Internacional-25/06/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha celebrado este jueves 20 de junio una reunión ordinaria correspondiente al segundo trimestre de 2013.

A la reunión han asistido Paco Sánchez Legrán, pr

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